「PRO 2 LS」が売れてる！　ゲーミングマウス人気ランキングTOP10　2025/12/16

PRO 2 LIGHTSPEED ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PRO 2 LIGHTSPEED ブラックG-PPD-002XWL-BK（ロジクール）2位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラックG304（ロジクール）3位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming MouseG703h（ロジクール）4位 PRO X SUPERLIGHT 2 Wireless Gaming Mouse ブラックG-PPD-004WL-BK（ロジクール）5位 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Wireless Gaming Mouse ブラックGPROXSL-WLDEXBK（ロジクール）6位 PRO X SUPERLIGHT 2c ブラックG-PPD-004WLCO-BK（ロジクール）7位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイトG304rWH（ロジクール）8位 Razer Viper V3 Pro ブラックRZ01-05120100-R3A1（Razer）9位 G403 HERO Gaming MouseG403h（ロジクール）10位 Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラックG203BK（ロジクール）