RX680 ブラックが売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/14

実売データ

2025/12/14 17:00

　「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition
RZ38-05310400-R3UA（Razer）

5位　GXT720 グレー
GXT720-GREY（GXTRACE）

6位　Pro-X V2 オレンジ
AKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）

7位　Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）

8位　Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

9位　RX680 グレー
RX680-GREY（GXTRACE）

9位　OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

