RX680 ブラックが売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/14

RX680 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）2位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）3位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位 Iskur V2 X Zenless Zone Zero EditionRZ38-05310400-R3UA（Razer）5位 GXT720 グレーGXT720-GREY（GXTRACE）6位 Pro-X V2 オレンジAKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）7位 Pro-X V2 ブルーAKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）8位 Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）9位 RX680 グレーRX680-GREY（GXTRACE）9位 OVERTURE ブラックAKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）