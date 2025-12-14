RX680 ブラックが売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/14

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
2位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
3位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
4位 Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition
RZ38-05310400-R3UA（Razer）
5位 GXT720 グレー
GXT720-GREY（GXTRACE）
6位 Pro-X V2 オレンジ
AKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）
7位 Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）
8位 Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）
9位 RX680 グレー
RX680-GREY（GXTRACE）
9位 OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。