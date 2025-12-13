「JBL CHARGE5」浮上！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/12/13

実売データ

2025/12/13 12:00

　「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）

5位　JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）

6位　JBL GO 4 ブルー
JBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）

7位　SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代) ブルーダスク
SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ﾌﾞﾙｰﾀﾞｽｸ（BOSE）

8位　パワードブックシェルフスピーカー ブラック
AT-SP3X（オーディオテクニカ）

9位　JBL CHARGE5 レッド
JBLCHARGE5RED（ハーマンインターナショナル）

10位　JBL GO 4 スウォッシュピンク
JBLGO4PINK（ハーマンインターナショナル）
 
JBL CHARGE5 ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
