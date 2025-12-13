「JBL CHARGE5」浮上！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/12/13

JBL CHARGE5 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）4位 JBL Flip 6 ブルーJBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）5位 JBL CHARGE5 グレーJBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）6位 JBL GO 4 ブルーJBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）7位 SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代) ブルーダスクSOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ﾌﾞﾙｰﾀﾞｽｸ（BOSE）8位 パワードブックシェルフスピーカー ブラックAT-SP3X（オーディオテクニカ）9位 JBL CHARGE5 レッドJBLCHARGE5RED（ハーマンインターナショナル）10位 JBL GO 4 スウォッシュピンクJBLGO4PINK（ハーマンインターナショナル）