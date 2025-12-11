売れてるのはAirPods 4 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/12/11
実売データ
2025/12/11 12:00
「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
5位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
6位 SOLID BASS ワイヤレスイヤホン グリーン
ATH-CKS50TW2 GR（オーディオテクニカ）
7位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
8位 SOLID BASS ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-CKS50TW2 BK（オーディオテクニカ）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
10位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
