売れてるのはAirPods 4　完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10　2025/12/11

AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）2位 AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）3位 AirPods 4MXP63J/A（アップル）4位 INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）5位 JBL Tour Pro 2 BlackJBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）6位 SOLID BASS ワイヤレスイヤホン グリーンATH-CKS50TW2 GR（オーディオテクニカ）7位 INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）8位 SOLID BASS ワイヤレスイヤホン ブラックATH-CKS50TW2 BK（オーディオテクニカ）9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-C700N(B)（ソニー）10位 LinkBuds グレーWF-L900(H)（ソニー）