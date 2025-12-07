「Iskur V2 X ZZZ」が首位に！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/7

「BCNランキング」2025年11月24日～30日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition
RZ38-05310400-R3UA（Razer）
2位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
3位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
4位 RX680 グレー
RX680-GREY（GXTRACE）
5位 Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）
6位 OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）
7位 RX680 ブルーグレー
RX680-BLUEGREY（GXTRACE）
8位 Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
9位 Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）
10位 Wolf レッド
AKR-WOLF-RED（AKRacing）
10位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。