「Iskur V2 X ZZZ」が首位に！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/7

Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月24日～30日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Iskur V2 X Zenless Zone Zero EditionRZ38-05310400-R3UA（Razer）2位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）3位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）4位 RX680 グレーRX680-GREY（GXTRACE）5位 Pro-X V2 ブルーAKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）6位 OVERTURE ブラックAKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）7位 RX680 ブルーグレーRX680-BLUEGREY（GXTRACE）8位 Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）9位 Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）10位 Wolf レッドAKR-WOLF-RED（AKRacing）10位 本田翼 監修オリジナルカラーモデルAKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）