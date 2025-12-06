「RM-G276N」連続首位！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/12/6

実売データ

2025/12/06 17:00

　「BCNランキング」2025年11月24日～30日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

2位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

3位　REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）

4位　VG258QR
VG258QR（ASUS）

5位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

6位　27GS75Q-B
27GS75Q-B（LGエレクトロニクス）

7位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

8位　Alienware AW3225QF
AW3225QF（デル）

9位　24GS60F-B
24GS60F-B（LGエレクトロニクス）

10位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
 
REGZAゲーミングモニター「RM-G276N」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

