「RM-G276N」連続首位！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/12/6

「BCNランキング」2025年11月24日～30日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
3位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
4位 VG258QR
VG258QR（ASUS）
5位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
6位 27GS75Q-B
27GS75Q-B（LGエレクトロニクス）
7位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
8位 Alienware AW3225QF
AW3225QF（デル）
9位 24GS60F-B
24GS60F-B（LGエレクトロニクス）
10位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。