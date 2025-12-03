AQUOS sense10が大阪圏で強い！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/12/3

2025/12/03 07:30

　「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）

2位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

3位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

4位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

5位　AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）

6位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

7位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

8位　arrows We2 FCG02（FCNT）

9位　arrows Alpha（FCNT）

10位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）
 
AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
