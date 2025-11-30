「Wolf グレー」が売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/30

Wolf グレー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）2位 GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）3位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位 Pro-X V2 ブルーAKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）5位 極坐 V2 グレイAKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）6位 Iskur V2 X ブラックRZ38-05310100-R3UA（Razer）7位 本田翼 監修オリジナルカラーモデルAKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）8位 RX680 グレーRX680-GREY（GXTRACE）9位 Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）10位 VESTEX S2 フットレスト付き ブラックVES-S2FT BK（関西創愛ファニチュア）