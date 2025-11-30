「Wolf グレー」が売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/30

「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
2位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
3位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
4位 Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）
5位 極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）
6位 Iskur V2 X ブラック
RZ38-05310100-R3UA（Razer）
7位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）
8位 RX680 グレー
RX680-GREY（GXTRACE）
9位 Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
10位 VESTEX S2 フットレスト付き ブラック
VES-S2FT BK（関西創愛ファニチュア）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
2位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
3位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
4位 Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）
5位 極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）
6位 Iskur V2 X ブラック
RZ38-05310100-R3UA（Razer）
7位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）
8位 RX680 グレー
RX680-GREY（GXTRACE）
9位 Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
10位 VESTEX S2 フットレスト付き ブラック
VES-S2FT BK（関西創愛ファニチュア）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。