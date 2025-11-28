「AQUOS wish5」連続首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/11/28

「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
3位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
6位 Galaxy S25 256GB（SAMSUNG）
7位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
8位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
9位 arrows We2 FCG02（FCNT）
10位 arrows We2 F-52E（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
3位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
6位 Galaxy S25 256GB（SAMSUNG）
7位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
8位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
9位 arrows We2 FCG02（FCNT）
10位 arrows We2 F-52E（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。