AQUOS OLED「4T-C55GQ1」が首位！　有機ELテレビ人気ランキングTOP10　2025/11/28

2025/11/28 12:00

　「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）

2位　REGZA
55X8900R（TVS REGZA）

3位　VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）

4位　AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）

5位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

6位　REGZA
48X8900R（TVS REGZA）

7位　VIERA
TV-48Z90B（パナソニック）

8位　OLED B4
OLED55B4PJA（LGエレクトロニクス）

9位　VIERA
TV-55Z95B（パナソニック）

10位　BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）
 
4T-C55GQ1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
