ヤマハ「P-45」が首位！　2025年10月の電子ピアノ人気ランキングTOP10　2025/11/25

2025/11/25 12:00

　「BCNランキング」2025年10月の月次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　P-45
P-45（ヤマハ）

2位　P-225 ホワイト
P-225WH（ヤマハ）

3位　P-225 ブラック
P-225B（ヤマハ）

4位　P-125a ブラック
P-125aB（ヤマハ）

5位　ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げ
YDP-165R（ヤマハ）

6位　ARIUS ホワイトアッシュ調
YDP-165WA（ヤマハ）

7位　CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ
CN201LO（河合楽器）

8位　Privia ブラック
PX-S1100BK（カシオ）

9位　GO:PIANO88
GO:PIANO88（Roland）

10位　ARIUS ホワイトアッシュ調仕上げ
YDP-S35WA（ヤマハ）
 
P-45


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
