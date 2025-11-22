「Soundcore Select 4 Go」浮上！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/11/22

Soundcore Select 4 Go ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月10日～16日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）2位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）4位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）5位 MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）6位 Earaku Sora5J081（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）7位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）8位 Xiaomi Sound Pocket BlackMDZ-37-DB Black（Xiaomi）9位 Aurex テレビ用スピーカー(ワイヤレス)AX-WST21(W)（東芝エルイートレーディング）10位 Aurex ワイヤレススピーカーTY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）