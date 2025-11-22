「EOS R50」が首位に！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/11/22

実売データ

2025/11/22 09:00

　「BCNランキング」2025年11月10日～16日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

2位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

3位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

4位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

5位　OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバー
E-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）

6位　OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット ホワイト
E-P7 EZ ダブルズームキット(WHT)（OMデジタルソリューションズ）

7位　Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）

8位　VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）

9位　EOS R6 Mark III ボディー
EOSR6MK3（キヤノン）

9位　Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
