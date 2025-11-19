安心・安全な製品を持とう！　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2025/11/19

2025/11/19 17:00

　「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）

2位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）

3位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）

4位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）

5位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）

6位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ピンク
DE-C44-10000PN（エレコム）

7位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）

8位　PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）

9位　USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ベージュ
MPC-CE5000BE（マクセル）

10位　USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE5000WH（マクセル）
 
Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
