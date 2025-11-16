「GXT720 ブラック」が売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/16

実売データ

2025/11/16 17:00

　「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

5位　GXT720 グレー
GXT720-GREY（GXTRACE）

6位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

7位　GTPLAYER フットレスト シリーズ LR002 通常版 PUレザー ブラック＆ホワイト
LR002 ツウジョウバン PUレザー　ブラック＆ホワイト（Wudi Group）

8位　Nitro V2 ホワイト
AKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）

8位　Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）

8位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）

8位　ゲーミングチェア シグナル グレー
15507（不二貿易）
 
GXT720 ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
