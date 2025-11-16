「GXT720 ブラック」が売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/16

「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
2位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
3位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
4位 Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
5位 GXT720 グレー
GXT720-GREY（GXTRACE）
6位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
7位 GTPLAYER フットレスト シリーズ LR002 通常版 PUレザー ブラック＆ホワイト
LR002 ツウジョウバン PUレザー ブラック＆ホワイト（Wudi Group）
8位 Nitro V2 ホワイト
AKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）
8位 Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）
8位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）
8位 ゲーミングチェア シグナル グレー
15507（不二貿易）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。