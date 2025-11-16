「GXT720 ブラック」が売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/16

GXT720 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）2位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）3位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位 Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）5位 GXT720 グレーGXT720-GREY（GXTRACE）6位 RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）7位 GTPLAYER フットレスト シリーズ LR002 通常版 PUレザー ブラック＆ホワイトLR002 ツウジョウバン PUレザー ブラック＆ホワイト（Wudi Group）8位 Nitro V2 ホワイトAKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）8位 Pro-X V2 ブルーAKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）8位 本田翼 監修オリジナルカラーモデルAKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）8位 ゲーミングチェア シグナル グレー15507（不二貿易）