  • 「REGZAゲーミングモニター」が売れてる！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/11/15

実売データ

2025/11/15 17:00

　「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

2位　REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）

3位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

4位　AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）

5位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

6位　Pixio PX246 Wave
PX246 Wave（Hamee）

7位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

8位　G-MASTER GB2470HSU-B6
GB2470HSU-B6（マウスコンピューター）

9位　AOC 24G11ZE/11
24G11ZE/11（TPV Technology）

10位　MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）
 
REGZAゲーミングモニター
「RM-G276N」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

