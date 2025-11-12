あれば安心、つながるを守る モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2025/11/12
実売データ
2025/11/12 17:00
「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）
2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）
3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）
4位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
5位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ピンク
DE-C44-10000PN（エレコム）
6位 PowerCore III 10000 ブラック
A1247N12（Anker）
7位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
8位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
9位 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ベージュ
MPC-CE5000BE（マクセル）
10位 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE5000WH（マクセル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
