あれば安心、つながるを守る　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2025/11/12

薄型コンパクトモバイルバッテリー

(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラックDE-C44-10000BK（エレコム）2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルーDE-C44-10000BU（エレコム）3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)DE-C44-10000WF（エレコム）4位 PowerCore 10000 PD 25WA1246N11（Anker）5位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ピンクDE-C44-10000PN（エレコム）6位 PowerCore III 10000 ブラックA1247N12（Anker）7位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）8位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラックA1664N11（Anker）9位 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ベージュMPC-CE5000BE（マクセル）10位 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CE5000WH（マクセル）