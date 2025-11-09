座るだけで勝率が変わる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/9

実売データ

2025/11/09 17:00

　「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

5位　Pro-X V2 レッド
AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）

6位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

7位　Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

8位　GXT720 グレー
GXT720-GREY（GXTRACE）

8位　メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付きBL
19430（不二貿易）

10位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Brown
CF-9010061-WW（Corsair）

10位　COUGAR ARMOR ONE V2
CGR-AO2（コンピューケース・ジャパン）

10位　Wolf レッド
AKR-WOLF-RED（AKRacing）

10位　極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）
 
GXT720 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
