座るだけで勝率が変わる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/9

GXT720 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）2位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）3位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位 Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）5位 Pro-X V2 レッドAKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）6位 RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）7位 Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）8位 GXT720 グレーGXT720-GREY（GXTRACE）8位 メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付きBL19430（不二貿易）10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - BrownCF-9010061-WW（Corsair）10位 COUGAR ARMOR ONE V2CGR-AO2（コンピューケース・ジャパン）10位 Wolf レッドAKR-WOLF-RED（AKRacing）10位 極坐 V2 グレイAKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）