ハーマンが上位を独占！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/11/8

JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）3位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位 JBL Partybox Encore EssentialJBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）5位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）6位 Portable Wireless Speaker SOUND BUMP ブラックSP-S15BTK（RADIUS）7位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）8位 Aurex ワイヤレススピーカーTY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）9位 MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）10位 JBL Flip 6 ブルーJBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）