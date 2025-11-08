勝利を映す究極の視界　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/11/8

実売データ

2025/11/08 17:00

　「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

2位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

3位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

4位　REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）

4位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

6位　MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）

7位　ZOWIE XL2540K
XL2540K（BenQジャパン）

7位　TUF Gaming VG259QR
VG259QR（ASUS）

9位　Xiaomi ゲーミングモニター G24i
P24FCA-RGGL（Xiaomi）

9位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
 
REGZAゲーミングモニター「RM-G276N」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

