「EOS R10」が強い！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/11/8

EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位 Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）3位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバーF X-M5LK-1545-S（富士フイルム）4位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）5位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）6位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバーE-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）7位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）8位 Z50II ダブルズームキットZ50II ダブルズームキット（ニコン）9位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラックZV-E10M2K(B)（ソニー）10位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット ホワイトE-P7 EZ ダブルズームキット(WHT)（OMデジタルソリューションズ）10位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）