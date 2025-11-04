AQUOS 4K「4T-C43GN2」連続首位！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/11/4

実売データ

2025/11/04 12:00

　「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

2位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

3位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

4位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

5位　REGZA
55Z875R（TVS REGZA）

6位　REGZA
50Z670R（TVS REGZA）

7位　VIERA
TV-43W90B（パナソニック）

8位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

9位　AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）

10位　AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）

10位　REGZA
55Z770R（TVS REGZA）
 
4T-C43GN2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
