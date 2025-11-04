AQUOS 4K「4T-C43GN2」連続首位！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/11/4

「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
3位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
4位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
5位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
6位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
7位 VIERA
TV-43W90B（パナソニック）
8位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
9位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
10位 REGZA
55Z770R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
3位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
4位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
5位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
6位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
7位 VIERA
TV-43W90B（パナソニック）
8位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
9位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
10位 REGZA
55Z770R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。