長時間でも姿勢が保てる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/11/2

「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
2位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
3位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
4位 Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）
5位 OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）
6位 TC100 RELAXED Gaming Chair - Fabric Black/Grey
CF-9010052-WW（Corsair）
6位 GTPLAYER ACE シリーズ GT829 レッド
GT829 レッド（Wudi Group）
8位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
8位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）
10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Brown
CF-9010061-WW（Corsair）
10位 Nitro V2 ホワイト
AKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）
10位 GTPLAYER ACE シリーズ GT829 ブルー
GT829 ブルー（Wudi Group）
10位 GTRACING フットレスト シリーズ GT200 ブラック
GT200 ブラック（Wudi Group）
10位 ゲーミングチェア シグナル グレー
15507（不二貿易）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
