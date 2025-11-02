軽さが毎日をもっと自由に！　170g以下のスマホ人気ランキングTOP10　2025/11/2

iPhone 16 128GB(NTT docomo)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）2位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）3位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）4位 iPhone 16e 128GB(au)（アップル）5位 iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）6位 iPhone 16e 128GB(NTT docomo)（アップル）7位 iPhone 16e 128GB(UQ mobile)（アップル）8位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）9位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）10位 Xperia 10 VII XQ-FE44（ソニー）