旅の景色を高画質で残せる！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/11/1

EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）4位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバーE-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）5位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラックZV-E10M2K(B)（ソニー）6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）7位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラックILCE-6400Y(B)（ソニー）8位 Z50II ダブルズームキットZ50II ダブルズームキット（ニコン）9位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット ホワイトE-P7 EZ ダブルズームキット(WHT)（OMデジタルソリューションズ）10位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）