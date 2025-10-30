「PIXPRO FZ55 ブラック」連続首位！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/10/30
実売データ
2025/10/30 12:00
「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
3位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
4位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
5位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
6位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
7位 LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）
8位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
9位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
10位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
