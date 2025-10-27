  • ホーム
  • 【エリア別】カスタマイズが自由！　東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/10/27

実売データ

2025/10/27 07:30

　「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

3位　arrows We2 FCG02（FCNT）

4位　Redmi 14C 4GB+128GB（Xiaomi）

5位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

6位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

7位　Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）

8位　arrows We2 F-52E（FCNT）

9位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

10位　Xperia 10 VII XQ-FE44（ソニー）
 
Galaxy A25 5G SCG33


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
