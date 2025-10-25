  • ホーム
ゲームだけじゃない！ 映像体験が変わる　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/10/25

2025/10/25 17:00

　「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）

2位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

3位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

4位　AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）

5位　Alienware AW2525HM
AW2525HM（デル）

6位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

7位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

8位　MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）

9位　34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）

10位　G242L E14
G242L E14（MSI）
 
REGZAゲーミングモニター「RM-G245N」

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
