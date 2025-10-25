「JBL Flip 6」が売れてる！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/10/25

JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL Partybox Encore EssentialJBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）3位 JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）4位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）5位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）6位 JBL CHARGE5 グレーJBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）7位 Aurex ワイヤレススピーカーTY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）8位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）9位 MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）10位 Earaku Sora5J081（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）