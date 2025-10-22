  • ホーム
  • スマホもPCも、いつでもフルパワー！　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2025/10/22

実売データ

2025/10/22 17:00

　「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）

2位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）

3位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）

4位　PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）

5位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）

6位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）

7位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）

8位　PowerCore III 10000 ブラック
A1247N12（Anker）

9位　MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）

10位　Anker 321 Power Bank ホワイト
A1112N21（Anker）
 
薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2)
しろちゃん(ホワイトXブラック)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
