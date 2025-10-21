「PRO 2 LIGHTSPEED」が首位！　ゲーミングマウス人気ランキングTOP10　2025/10/21

実売データ

2025/10/21 17:00

　「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PRO 2 LIGHTSPEED ブラック
G-PPD-002XWL-BK（ロジクール）

2位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）

3位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）

4位　PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Wireless Gaming Mouse ブラック
GPROXSL-WLDEXBK（ロジクール）

5位　PRO X SUPERLIGHT 2 Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-004WL-BK（ロジクール）

6位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイト
G304rWH（ロジクール）

7位　Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラック
G203BK（ロジクール）

8位　Razer Viper V3 Pro ブラック
RZ01-05120100-R3A1（Razer）

9位　Razer Viper V3 Pro ホワイト
RZ01-05120200-R3A1（Razer）

10位　MMO Gaming Mouse G600
G600t（ロジクール）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
