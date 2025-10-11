REGZA「RM-G276N」が首位！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/10/11

実売データ

2025/10/11 17:00

　「BCNランキング」2025年9月29日～10月5日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

2位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

3位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

4位　AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）

5位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

6位　Xiaomi ゲーミングモニター G24i
P24FCA-RGGL（Xiaomi）

7位　MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）

8位　Koorui Gaming Monitor 24 inch 180Hz VA GTG1ms FHD
24E6CA（HKC）

9位　Alienware AW2525HM
AW2525HM（デル）

10位　REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
 
REGZAゲーミングモニター


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
