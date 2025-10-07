目が喜ぶ、心が動く　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/10/7

実売データ

2025/10/07 12:00

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）

3位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

4位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

4位　AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）

6位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

7位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

8位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

9位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

10位　AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）
 
50M550M


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク