11インチiPadのブルーが連続首位！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2025/10/6

11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）3位 LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）4位 LAVIE Tab T10T1055/KAS（NEC）5位 LUCA Tablet TE10D1M64 グレーTE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）6位 LAVIE Tab T8T0855/KAS（NEC）7位 LAVIE Tab T11T1165/KAS（NEC）8位 Wacom MovinkPad 11DTHA116CL0Z（ワコム）9位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMC9W4J/A（アップル）10位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）