「JBL Flip 6」が再び首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/10/4

2025/10/04 12:00

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　Earaku Sora5
J081（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）

3位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

5位　MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）

6位　SoundCore ブラック
A3102016（Anker）

7位　JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）

8位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

9位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）

10位　Soundcore Motion 100 スペースグレー
A3133N11（Anker）
 
JBL Flip 6 ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
