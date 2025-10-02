通知や通話に邪魔されず撮影に集中　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/10/2

実売データ

2025/10/02 17:00

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）

2位　デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）

3位　LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）

4位　PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）

5位　LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）

6位　PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）

7位　instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）

8位　LUMIX FZ85D
DC-FZ85D-K（パナソニック）

9位　PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）

10位　PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
 
PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク