「Galaxy A25 5G」が売れてる！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/26

実売データ

2025/09/26 07:30

　「BCNランキング」2025年9月15日～21日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

2位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

6位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

7位　arrows We2 FCG02（FCNT）

8位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

9位　arrows We2 F-52E（FCNT）

10位　nubia S 5G（ZTE）
 
Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク