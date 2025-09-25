  • ホーム
  • 【エリア別】大阪圏では「Galaxy A25 5G」　2025年8月のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/25

2025/09/25 17:00

　「BCNランキング」2025年8月の月次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

5位　arrows We2 FCG02（FCNT）

6位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

7位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

8位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

9位　arrows We2 F-52E（FCNT）

10位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
