「JBL Flip 6」が売れてる！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/9/20

JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）3位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイトAT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）5位 Soundcore Select 2A3125N11（Anker）6位 Soundcore Mini 3 レッドA3119091（Anker）7位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）8位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラックSRS-ULT10(B)（ソニー）9位 Aurex ワイヤレススピーカーTY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）10位 Soundcore Mini 3A3119011（Anker）