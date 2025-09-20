「JBL Flip 6」が売れてる！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2025/9/20
実売データ
2025/09/20 12:00
「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）
5位 Soundcore Select 2
A3125N11（Anker）
6位 Soundcore Mini 3 レッド
A3119091（Anker）
7位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
8位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック
SRS-ULT10(B)（ソニー）
9位 Aurex ワイヤレススピーカー
TY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）
10位 Soundcore Mini 3
A3119011（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
