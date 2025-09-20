「JBL Flip 6」が売れてる！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/9/20

実売データ

2025/09/20 12:00

　「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

5位　Soundcore Select 2
A3125N11（Anker）

6位　Soundcore Mini 3 レッド
A3119091（Anker）

7位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）

8位　ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック
SRS-ULT10(B)（ソニー）

9位　Aurex ワイヤレススピーカー
TY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）

10位　Soundcore Mini 3
A3119011（Anker）
 
JBL Flip 6 ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク