対応機種・カラー別に集計　1位・2位は色違い　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/6/11

AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース

薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年5月27日から6月2日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンクPM-S233PLFUJPND（エレコム）2位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-S233PLFUBK（エレコム）3位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）4位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア41-960554（Hamee）5位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケースTR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）6位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-P241PLFUBK（エレコム）7位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付PM-S224PLFUBK（エレコム）8位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）9位 AQUOS wish3用耐衝撃 手帳型レザーケース シンプル マグネット ブラック/レッドRT-AQL1ELC1/BR（レイ・アウト）10位 iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッドRT-P24ELC1/BR（レイ・アウト）