TCLの32型が引き続きトップ！　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/4/12

実売データ

2024/04/12 12:30

　「BCNランキング」2024年4月1日から7日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　32S5400（TCL Corporation）

2位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

3位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

4位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

5位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

6位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

7位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

8位　50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）

9位　40S5400（TCL Corporation）

10位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
 
32S5400

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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