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1位は何とロジクールのトラックボールマウス！　今売れてるBluetoothマウスTOP10　2024/4/6

実売データ

2024/04/06 12:00

　「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、Bluetoothマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール

2位　Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー

3位　M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）

4位　Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）

5位　Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）

6位　Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）

7位　抗菌 Bluetooth5.0 IRマウス Mサイズ ブラック
M-BY11BRKBK（エレコム

8位　PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）

9位　静音 Bluetooth5.0マウス EX-G 5ボタン Mサイズ ブラック
M-XGM30BBSKBK（エレコム）

10位 Signature Plus M750L Wireless Mouse グラファイト
M750LGR（ロジクール）
 
ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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