1位は何とロジクールのトラックボールマウス！　今売れてるBluetoothマウスTOP10　2024/4/6

「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、Bluetoothマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
4位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
5位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
6位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
7位 抗菌 Bluetooth5.0 IRマウス Mサイズ ブラック
M-BY11BRKBK（エレコム）
8位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
9位 静音 Bluetooth5.0マウス EX-G 5ボタン Mサイズ ブラック
M-XGM30BBSKBK（エレコム）
10位 Signature Plus M750L Wireless Mouse グラファイト
M750LGR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
4位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
5位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
6位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
7位 抗菌 Bluetooth5.0 IRマウス Mサイズ ブラック
M-BY11BRKBK（エレコム）
8位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
9位 静音 Bluetooth5.0マウス EX-G 5ボタン Mサイズ ブラック
M-XGM30BBSKBK（エレコム）
10位 Signature Plus M750L Wireless Mouse グラファイト
M750LGR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。