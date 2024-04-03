TVS REGZAが3位まで独占　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/4/3

実売データ

2024/04/03 12:30

　「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

2位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

3位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

4位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー

5位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ

6位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）

7位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

8位　VIERA
TH-55LX950（パナソニック

9位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

10位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
 
50M550M

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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