1位はシェア20％超え　2024年2月に売れたスマートフォンTOP10　2024/3/12

実売データ

2024/03/12 12:00

　「BCNランキング」2024年2月1日から2月29日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 14（アップル

2位　iPhone 15（アップル）

3位　Pixel 7a（Google

4位　Redmi 12 5GXiaomi

5位　iPhone SE(3rd)（アップル）

6位　arrows We（FCNT）

7位　iPhone 15 Pro（アップル）

8位　Pixel 8（Google）

9位　iPhone 13（アップル）

10位 Xperia Ace III（ソニー
 
iPhone 14

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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