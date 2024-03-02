「Insta360 X3」もランクイン 今売れてるデジタルビデオカメラTOP10 2024/3/2
実売データ
2024/03/02 09:00
「BCNランキング」2024年2月19日から25日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
4位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
5位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
6位 Osmo Pocket 3（DJI）
7位 Osmo Action 3 Standard Combo（DJI）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
9位 DJI Pocket 2（DJI）
10位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
4位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
5位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
6位 Osmo Pocket 3（DJI）
7位 Osmo Action 3 Standard Combo（DJI）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
9位 DJI Pocket 2（DJI）
10位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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