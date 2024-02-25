2位は親指操作のワイヤレストラックボール「ERGO M575S」がランクイン 今売れてるBluetoothマウスTOP10 2024/2/25
「BCNランキング」2024年2月12日から18日の日次集計データによると、Bluetoothマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
2位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
3位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
4位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
5位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
6位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
7位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
8位 Wireless Trackball MX ERGO
MXTB1s（ロジクール）
9位 Magic Mouse - ホワイト(Multi-Touch対応)
MK2E3J/A（アップル）
10位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
2位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
3位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
4位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
5位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
6位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
7位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
8位 Wireless Trackball MX ERGO
MXTB1s（ロジクール）
9位 Magic Mouse - ホワイト(Multi-Touch対応)
MK2E3J/A（アップル）
10位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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