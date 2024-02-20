Osmo Pocket 3が引き続き1位 今売れてるデジタルビデオカメラTOP10 2024/2/20
実売データ
2024/02/20 12:00
「BCNランキング」2024年2月5日から11日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
4位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
5位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
6位 Osmo Pocket 3（DJI）
7位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45A(TI)（ソニー）
9位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
4位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
5位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
6位 Osmo Pocket 3（DJI）
7位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45A(TI)（ソニー）
9位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。