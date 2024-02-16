安定の人気 アップル「AirPods」シリーズが4位まで独占 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/2/16
実売データ
2024/02/16 07:30
「BCNランキング」2024年2月5日から11日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
キャプション：MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
キャプション：MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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