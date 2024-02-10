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スマホ端末割引新ルール開始　2024年1月に売れたスマートフォン（シリーズ別）TOP10　2024/2/10

実売データ

2024/02/10 12:00

　「BCNランキング」2024年1月1日から31日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 14（アップル

2位　iPhone 15（アップル）

3位　Pixel 7a（Google

4位　iPhone SE(3rd)（アップル）

5位　iPhone 15 Pro（アップル）
    
6位　Redmi 12 5GXiaomi

7位　arrows We（FCNT）

8位　AQUOS wish3（シャープ

9位　AQUOS sense8（シャープ）

10位 iPhone 13（アップル）
 
iPhone 14

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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