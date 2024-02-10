スマホ端末割引新ルール開始 2024年1月に売れたスマートフォン（シリーズ別）TOP10 2024/2/10
「BCNランキング」2024年1月1日から31日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 iPhone 15 Pro（アップル）
6位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
7位 arrows We（FCNT）
8位 AQUOS wish3（シャープ）
9位 AQUOS sense8（シャープ）
10位 iPhone 13（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 iPhone 15 Pro（アップル）
6位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
7位 arrows We（FCNT）
8位 AQUOS wish3（シャープ）
9位 AQUOS sense8（シャープ）
10位 iPhone 13（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。