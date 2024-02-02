2023年に売れたPCゲームソフト（パッケージ版）　1位は「マイクラ」　2位は？　2024/2/2

「BCNランキング」2023年1月1日から12月31日の日次集計データによると、PCゲーム（パッケージ版）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Minecraft： Java ＆ Bedrock Edition for PC
（マイクロソフト）
2位 信長の野望・新生 パワーアップキット
（コーエーテクモゲームス）
3位 Winning Post 10
（コーエーテクモゲームス）
4位 信長の野望・新生 with パワーアップキット
（コーエーテクモゲームス）
5位 ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-6
（スクウェア・エニックス）
6位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀
（アンバランス）
7位 100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀
（アンバランス）
8位 novamicus ONE. メモリアルBOX
（ネクストン）
9位 D.C.5 -ダ・カーポ5- 豪華限定版
（サーカス）
10位 novamicus ONE.
（ネクストン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Minecraft： Java ＆ Bedrock Edition for PC
（マイクロソフト）
2位 信長の野望・新生 パワーアップキット
（コーエーテクモゲームス）
3位 Winning Post 10
（コーエーテクモゲームス）
4位 信長の野望・新生 with パワーアップキット
（コーエーテクモゲームス）
5位 ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-6
（スクウェア・エニックス）
6位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀
（アンバランス）
7位 100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀
（アンバランス）
8位 novamicus ONE. メモリアルBOX
（ネクストン）
9位 D.C.5 -ダ・カーポ5- 豪華限定版
（サーカス）
10位 novamicus ONE.
（ネクストン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。