2023年に売れたPCゲームソフト（パッケージ版）　1位は「マイクラ」　2位は？　2024/2/2

実売データ

2024/02/02 12:30

　「BCNランキング」2023年1月1日から12月31日の日次集計データによると、PCゲーム（パッケージ版）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Minecraft： Java ＆ Bedrock Edition for PC
マイクロソフト

2位　信長の野望・新生 パワーアップキット
コーエーテクモゲームス

3位　Winning Post 10
コーエーテクモゲームス）

4位　信長の野望・新生 with パワーアップキット
（コーエーテクモゲームス）

5位　ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-6
スクウェア・エニックス

6位　爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀
（アンバランス）

7位　100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀
（アンバランス）

8位　novamicus ONE. メモリアルBOX
（ネクストン）

9位　D.C.5 -ダ・カーポ5- 豪華限定版
（サーカス）

10位 novamicus ONE.
（ネクストン）
 
Minecraft： Java ＆ Bedrock Edition for PC

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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